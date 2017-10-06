Военные в Колумбии расстреляли девять производителей коки

МЕХИКО, 6 окт – РИА Новости. Массовый расстрел крестьян, выращивающих коку, произошел в Колумбии, убиты девять человек, 18 ранены, говорится в сообщении крестьянской ассоциации муниципалитета Тумако департамента Нариньо.

По версии крестьян, события произошли рано утром в четверг, когда они собрались, чтобы защитить свои посевы от действий отряда по уничтожению посадок коки, который шел в сопровождении военных и полиции.

Местная полиция сообщила в коммюнике, что в военных якобы были брошены самодельные бомбы, однако крестьянская ассоциация отвергает эту версию и заявляет, что стрельба была открыта без повода, а версию о бомбах военные придумали для оправдания своих действий.

Власти возлагают ответственность за инцидент и за якобы совершенную атаку на военных на бывших повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), которые после достижения мира с властями южноамериканской страны превратились в политическую партию.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.