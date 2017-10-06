Киев назвал возможные потери при силовом разрешении конфликта в Донбассе

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Украина в случае силового разрешения конфликта в Донбассе потеряет от 10 до 12 тысяч военнослужащих за десять дней, причем 3 тысячи из них – убитыми. Об этом, как передает "Украинская правда", заявил начальник украинского генштаба Виктор Муженко.

Муженко также сообщил, что при таком подходе будут жертвы и среди мирного населения. По его словам, на 2,3 тысячи военных придется 10 тысяч местных жителей. Такие цифры, по заявлению главы генштаба Украины, были получены в ходе учений с применением специальных методик.

Кроме того, Муженко отметил, что у ВСУ достаточное количество вооружений для подобного сценария. Однако, начальник генштаба сомневается, что украинское общество готово к силовому разрешению конфликта.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более 10 тысяч человек.