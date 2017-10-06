На юге США объявили режим ЧП из-за приближения шторма "Нэйт"

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Власти штатов Алабама, Луизиана, Флорида и Миссисипи в США ввели режим чрезвычайного положения из-за приближения тропического шторма "Нэйт", жертвами которого в Центральной Америке стали уже более 20 человек.

Согласно опубликованным распоряжениям властей, в ряде прибрежных районов объявлена эвакуация, людям рекомендовано покинуть потенциально опасные зоны. Наибольшую опасность может представлять сильный ветер и подтопления.

Режим ЧП позволяет властям штата привлекать дополнительные ресурсы для ликвидации последствий стихии, включая Национальную гвардию, а также обращаться за соответствующей помощью к федеральным властям.

По данным Национального центра ураганов США, "Нэйт", который сейчас находится у берегов Никарагуа и Гондураса, подойдет к побережью США вечером в субботу, скорость ветра в его эпицентре может достигать 120 километров в час.

В Никарагуа и Коста-Рике в результате шторма "Нэйт" погибли 22 человека, отмечает мексиканский портал Financiero. Еще три человека стали жертвами стихии в Гондурасе, уточняет канал NTN24.