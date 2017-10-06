В Центральной Америке от ливней погибло более 20 человек

МЕХИКО, 6 окт – РИА Новости. Число жертв тропического шторма "Нэйт" в странах Центральной Америки превысило 20 человек, сообщают местные власти.
Так, в Никарагуа и Коста-Рике погибли 22 человека, отмечает мексиканский портал Financiero. Еще три человека стали жертвами стихии в Гондурасе, уточняет канал NTN24. Ранее сообщалось всего о 15 погибших.
Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в четверг сообщил, что сформировавшийся у берегов Никарагуа "Нэйт" имеет скорость ветра в центре шторма в 64 километра в час и движется в северо-западном направлении со скоростью около 12 километров в час.