В ирландской школе камеры наблюдения засняли "призрака"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Необъяснимое явление в одной из школ в ирландском Корке попало на камеры наблюдения, передает Mirror.

В начале видео в дальней части коридора открывается дверь в одну из аудиторий. Через некоторое время дверь закрывается. В последующем один из школьных шкафчиков начинается раскачиваться. После этого на кадрах можно увидеть, как открывается одна из ячеек шкафчика и из нее падают школьные принадлежности. В конце видео необъяснимое происходит и с предупреждающей табличкой на полу.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице учебного заведения в Facebook.

"Есть ли у кого-нибудь номер охотников за приведениями", — говорится в комментарии к записи.

Инцидент, как видно на видео, произошел первого октября.