В мире за 2016 год в конфликтах погибли или пострадали восемь тысяч детей

ООН, 6 окт — РИА Новости. Более 8 тысяч детей погибли или получили ранения в ходе различных вооруженных конфликтов в мире в прошлом году, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, в частности, в ходе конфликта в Афганистане в прошлом году погибли или были изувечены 3512 детей, в Сирии — 1915, а в Йемене — 1340.

"Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш) находится в ужасе от того, что более 8 тысяч детей были убиты и изувечены в конфликтных ситуациях в 2016 году… Он рад, что правительства нескольких стран и некоторые неправительственные организации сейчас работают с ООН для достижения цели (по продвижению мер для сокращения числа детских смертей)", — говорится в заявлении Дюжаррика.

Ранее ООН внесла возглавляемую Саудовской Аравией коалицию по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в список организаций, причастных к убийствам и причинении увечий детям в ходе конфликта в Йемене. В "черный список" также попали хуситы, представители правительственных сил Йемена и проправительственные повстанцы, а также члены "Аль-Каиды".

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом.

В Сирии вооруженный конфликт идет с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.