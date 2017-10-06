Трамп после встречи по Ирану и КНДР заявил о "затишье перед бурей"

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг озадачил журналистов неожиданным сравнением, которое он употребил на торжественном ужине с военным руководством страны.

Мероприятие проходило в Белом доме с участием первой четы, а также представителей высшего военного руководства с супругами. Перед этим президент провел совещание с руководством Пентагона и другими руководителями, на котором выступил с рядом жестких заявлений в адрес Ирана и КНДР.

По сообщению журналистов пула Белого дома, перед началом ужина Трамп обвел пальцем зал, где проходило мероприятие, и спросил представителей СМИ: "Знаете ли вы, что это значит? Возможно, это затишье перед бурей".

Журналисты безуспешно пытались уточнить у президента, какой "шторм" он имеет в виду. "Узнаете", — сказал глава государства.

В четверг газета Washington Post сообщила, что Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном, заключенной с исламской республикой в 2015 году. По информации издания, президент США считает, что ядерная сделка "не отвечает национальным интересам США".

Ранее глава Пентагона говорил прямо противоположное: он констатировал, что Иран фактически соблюдает соглашение и выходить из него США не стоит.