Трамп заявил, что власти скоро изучат вопрос ограничения оборота оружия

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти скоро изучат вопрос введения ограничений в сфере торговли оружием.

На встрече Трампа с руководством Пентагона в четверг журналисты спросили главу государства, следует ли запретить продажу устройств "bump stock", которые фактически делают полуавтоматическое оружие автоматическим.

"Мы изучим это очень скоро", — ответил Трамп.

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по 20-тысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. В номере после инцидента нашли 23 ствола, а общее количество единиц огнестрельного оружия, которое конфисковали в номере и доме подозреваемого, достигло 47. При этом выяснилось, что преступник использовал устройства "bump stock". Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия. —0-