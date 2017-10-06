С платформ в Мексиканском заливе из-за шторма эвакуируют персонал

МЕХИКО, 6 окт – РИА Новости. Нефтегазовые компании начали эвакуацию своих сотрудников с платформ в американской части Мексиканского залива из-за тропического шторма "Нэйт", сообщает Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).

Регулятор отметил, что пока эвакуированы сотрудники шести платформ. Из-за шторма компании остановили добычу на 14,55% добывающих мощностей нефти и 6,4% — газа в Мексиканском заливе в США. Таким образом, добыча нефти в регионе сокращена на 254,6 тысячи баррелей в сутки.

По последним данным, стихия унесла жизни не менее семи человек в Коста-Рике, еще 10 пропали без вести в результате наводнений, обрушений и падений деревьев. В Никарагуа шторм привел к гибели не менее четырех человек, еще девять пропали без вести.

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в четверг информировал, что "Нэйт" сформировался у побережья Никарагуа. Скорость ветра в центре шторма достигала 64 километров в час. Шторм движется в северо-западном направлении со скоростью около 12 километров в час.