В столице Мексики после землетрясения могут снести до тысячи зданий

МЕХИКО, 6 окт – РИА Новости. До 1 тысячи зданий могут снести власти Мехико в виду полученных при землетрясении повреждений, сообщил в четверг мэр города Мигель Анхель Мансера.
"Число зданий, которые мы законсервировали (люди туда не допускаются и допущены, скорее всего, не будут), составляет от 800 до 1 тысячи", – сказал Мансера.
По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек, еще около 70 человек погибли в результате подземных толчков 7 сентября.
Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 37,5 миллиарда песо (более 2 миллиардов долларов).