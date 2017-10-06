В столице Мексики после землетрясения могут снести до тысячи зданий

МЕХИКО, 6 окт – РИА Новости. До 1 тысячи зданий могут снести власти Мехико в виду полученных при землетрясении повреждений, сообщил в четверг мэр города Мигель Анхель Мансера.

"Число зданий, которые мы законсервировали (люди туда не допускаются и допущены, скорее всего, не будут), составляет от 800 до 1 тысячи", – сказал Мансера.

В общей сложности после проверки 94% строений число поврежденных зданий составляет 8,4 тысячи, однако, эти цифры не окончательные. Из них более 4,7 тысячи оценены как имеющие небольшие повреждения, средний урон причинен более чем 1,4 тысячи домов.

По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек, еще около 70 человек погибли в результате подземных толчков 7 сентября.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 37,5 миллиарда песо (более 2 миллиардов долларов).