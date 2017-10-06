В Ереване пройдет международный форум евразийского партнерства

ЕРЕВАН, 6 окт – РИА Новости. Второй международный форум евразийского партнерства пройдет в пятницу в Ереване.

Форум проводится второй год подряд правительством Армении и министерством промышленности и торговли РФ совместно с Евразийской экономической комиссией. По данным организаторов, целью мероприятия, инициированного главой Союза армян России (САР) Арой Абрамяном, является создание постоянно действующей информационной и дискуссионной платформы для сотрудничества бизнес-сообществ ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС, ЕС.

"В работе форума примут участие высокопоставленные представители правительств, деловых кругов и экспертного сообщества, руководители известных мировых компаний из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, а также США, Китая, Катара, Южной Кореи, Индии и других стран", — сообщили в исполнительном комитете форума.

В рамках пленарных и панельных сессий ожидаются выступления председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, премьера Армении Карена Карапетяна, главы САР Абрамяна, советника президента РФ Сергея Глазьева, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, губернатора Архангельской области Игоря Орлова, президента делового совета ЕАЭС Виктора Христенко, начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимира Чернова, министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергея Черемина.

В рамках форума состоится совещание министров промышленности стран ЕАЭС, а также панельные сессии по таким направлениям, как медицинская промышленность и производственная интеграция в евразийском пространстве; производство и расширение рынков сбыта ювелирной продукции; сотрудничество в области легкой промышленности; производственная интеграция; сотрудничество в области радиоэлектроники, связи и информационных технологий.

Первый международный форум евразийского партнерства состоялся в октябре 2016 года.