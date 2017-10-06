Правительство Великобритании опровергло слухи о скорой отставке Мэй

ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава канцелярии британского правительства Дэмиан Грин и несколько министров в ответ на очередные слухи заявили, что Тереза Мэй не собирается покидать пост премьер-министра.

Ранее источник в Консервативной партии сообщал РИА Новости, что окружение Мэй в ближайшее время может вынудить ее уйти в отставку. По его данным, это связано с целым рядом причин, в том числе с утратой партией абсолютного большинства в парламенте после инициированных Мэй выборов и с буксующими переговорами по Brexit.

Последней каплей для многих, по словам источника, стало выступление Мэй на съезде Консервативной партии в минувшую среду. Речь сначала была прервана пранкером, который пытался как бы от лица главы МИД Бориса Джонсона вручить Мэй анкету P45, заполняемую при увольнении. Затем у Мэй стал садиться голос, и приступы кашля едва позволили ей завершить выступление. Как отмечал источник, очевидная слабость премьера стала причиной появления нескольких противоборствующих групп.

"Я знаю, что она так же, как и прежде, намерена продолжать работу, считает это своим долгом, она продолжит и добьется успеха правительства", — сказал журналистам глава канцелярии британского правительства Грин. Министр внутренних дел страны Амбер Радд, которую, несмотря на ее близость Мэй, называют возможным кандидатом на пост премьера, опубликовала в газете Telegraph колонку под красноречивым названием "Тереза Мэй останется премьером и сделает дело". В поддержку Мэй выступил канцлер страны Филип Хаммонд и министр здравоохранения Джереми Хант.

Ранее бывший глава правительства Дэвид Кэмерон много раз говорил, что останется на посту независимо от итогов референдума по Brexit, однако это не помешало ему на следующий после плебисцита день объявить о скорой отставке. Сама Мэй многократно говорила, что не будет проводить досрочных всеобщих выборов, что не помешало ей провести их в июне.

Среди возможных кандидатов на премьерский пост политологи называют министра по Brexit Дэвида Дэвиса, главу МИД Бориса Джонсона, главу МВД Амбер Радд, главу международного комитета Тома Тугендхата, главу министерства международного развития Прити Пател и лидера палаты общин Андреу Лидсом.