Правительство Великобритании опровергло слухи о скорой отставке Мэй

ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава канцелярии британского правительства Дэмиан Грин и несколько министров в ответ на очередные слухи заявили, что Тереза Мэй не собирается покидать пост премьер-министра.
Последней каплей для многих, по словам источника, стало выступление Мэй на съезде Консервативной партии в минувшую среду. Речь сначала была прервана пранкером, который пытался как бы от лица главы МИД Бориса Джонсона вручить Мэй анкету P45, заполняемую при увольнении. Затем у Мэй стал садиться голос, и приступы кашля едва позволили ей завершить выступление. Как отмечал источник, очевидная слабость премьера стала причиной появления нескольких противоборствующих групп.
"Я знаю, что она так же, как и прежде, намерена продолжать работу, считает это своим долгом, она продолжит и добьется успеха правительства", — сказал журналистам глава канцелярии британского правительства Грин. Министр внутренних дел страны Амбер Радд, которую, несмотря на ее близость Мэй, называют возможным кандидатом на пост премьера, опубликовала в газете Telegraph колонку под красноречивым названием "Тереза Мэй останется премьером и сделает дело". В поддержку Мэй выступил канцлер страны Филип Хаммонд и министр здравоохранения Джереми Хант.
Среди возможных кандидатов на премьерский пост политологи называют министра по Brexit Дэвида Дэвиса, главу МИД Бориса Джонсона, главу МВД Амбер Радд, главу международного комитета Тома Тугендхата, главу министерства международного развития Прити Пател и лидера палаты общин Андреу Лидсом.