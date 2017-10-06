Пакистан рассказал о влиянии других стран на талибов*

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Влияние Пакистана над талибами* по истечении нескольких лет уменьшилось, теперь другие соседи Афганистана имеют над ними больше влияния, заявил небольшой группе иностранных журналистов глава МИД Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф по итогам своего официального визита в Вашингтон.

По его словам, таким влиянием обладает и Россия.

Накануне министр иностранных дел Пакистана провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Ранее власти Пакистана выразили обеспокоенность в связи с новой стратегией США в Южной Азии, в частности, в Афганистане.

"По истечении лет наше влияние на талибов* уменьшается, оно исчезает. Возможно, на них есть влияние больше других стран, чем Пакистана. Все региональные страны обладают большим влиянием, чтобы привести Талибан* за стол переговоров, это включает почти всех соседей Афганистана, в том числе и Россию", — сказал он.

На уточняющие вопросы журналистов о том, какие конкретно страны региона располагают большим влиянием на талибов*, чем Пакистан, глава МИД отвечать не стал. Однако он добавил, что это влияние "может быть использовано для достижения мира в Афганистане".

Министр иностранных дел также отметил важность того влияния, которое имеет США в Кабуле, и сообщил, что поддержка американцев в этом процессе необходима.

В августе Трамп объявил новую стратегию в Афганистане. В ходе выступления он пригрозил Исламабаду, что он может "многое потерять", если продолжит "укрывать террористов" на своей территории. После этого Пакистан приостановил обмен контактами на высоком уровне, заявив, что подготовит ответ на новую политику США.

* Запрещенная в России террористическая организация