США заверили в неучастии Индии в афганском урегулировании

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США заверили Исламабад, что Индия не будет играть никакой политической роли в мирном процессе в Афганистане, заявил глава МИД Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф небольшой группе иностранных журналистов по итогам официального визита в Вашингтон и встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Он рассказал, что Исламабад "обеспокоен стратегией США в Индии".

"Нас заверили, что Индия не будет играть никакой политической и военной роли в мирном процессе в Афганистане", — сказал глава пакистанского МИД.

Позднее в разговоре с РИА Новости глава МИД Пакистана отметил, что его страна готова участвовать в любых форматах переговоров по афганскому урегулированию. "Мы готовы работать в любом формате", — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах работы формата "6+1" по Афганистану, куда входят Россия, США, Пакистан, Индия, Китай, Иран и Афганистан.

Ранее министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Дели не будет участвовать в военной операции в Афганистане США и их союзников, вклад Индии в восстановление страны ограничится гражданскими проектами.

В августе президент США Дональд Трамп объявил новую стратегию в Афганистане. В частности, он заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. США больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Также Трамп заявлял о неприемлемых последствиях возможного быстрого вывода войск США из Афганистана.