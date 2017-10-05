В центре Рима саперы подорвали подозрительный чемодан

РИМ, 5 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Саперы при помощи управляемого взрыва уничтожили подозрительный чемодан, найденный в центре Рима, передаёт корреспондент РИА Новости.

Подозрительный чемодан в четверг вечером был обнаружен в Риме на пересечении площади Барберини с одной из прилегающих улиц.

Сотрудники полиции и карабинеры оцепили квартал, на место прибыли сапёры, пожарные и скорая помощь. Возле линий оцепления скопилось множество туристов и местных жителей, многие из которых не могли попасть к себе домой.

Спустя полтора часа из соседнего переулка к чемодану направился одетый в специальный костюм сотрудник сапёрной службы, после чего на площади раздался сильный хлопок.

"От чемодана ничего не осталось, внутри были чьи-то личные вещи", — заявили РИА Новости дежурящие на месте карабинеры. Вскоре оцепление на площади Барберини сняли.