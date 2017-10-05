Пентагон не планирует прямого участия в наземных операциях в Афганистане

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Новая стратегия США в Афганистане, утвержденная ранее президентом Дональдом Трампом, как и раньше, не предусматривает участия американских войск в наземных боевых действиях, кроме как в случае самообороны, заявил директор комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
Он добавил, что стратегия будет разрешать силам США "вызывать огонь" для поддержки афганских сил безопасности.
Кроме того, как отметил Маккензи, у сил США есть возможность наносить удары по "любой группе или субъекту, который угрожает афганскому правительству, силам коалиции или США".