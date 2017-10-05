Пентагон не планирует прямого участия в наземных операциях в Афганистане

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Новая стратегия США в Афганистане, утвержденная ранее президентом Дональдом Трампом, как и раньше, не предусматривает участия американских войск в наземных боевых действиях, кроме как в случае самообороны, заявил директор комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"Мы не вовлечены напрямую в наземные операции. Вы знаете, что наша миссия это тренировка, подготовка, консультации, сопровождение (афганских сил – ред.). Поэтому мы не ожидаем, что от сил США потребуется прямое участие (в наземных операциях – ред.). Но всегда есть возможность участвовать в целях самообороны", — сказал генерал на брифинге.

Он добавил, что стратегия будет разрешать силам США "вызывать огонь" для поддержки афганских сил безопасности.

Кроме того, как отметил Маккензи, у сил США есть возможность наносить удары по "любой группе или субъекту, который угрожает афганскому правительству, силам коалиции или США".