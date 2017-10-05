Польские полицейские сутки издевались над украинкой

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Во Вроцлаве полицейские сутки продержали 21-летнюю гражданку Украины в отделении и заставляли ее раздеваться, сообщает Gazeta Wyborcza.

Житель Вроцлава заявил в полицию о краже телефона и обвинил в преступлении свою бывшую девушку, гражданку Украины. Вскоре ее задержали.

По словам женщины, в отделении ее дважды заставили полностью раздеться, объяснив это необходимостью провести обыск. Она также утверждает, что ей угрожали депортацией. Один из полицейских якобы сказал, что "украинцам во Вроцлаве не место". Кроме того, девушке не дали позвонить родственникам.

В итоге украинку допросили в качестве свидетеля, а затем отпустили из отделения, не предъявив никаких обвинений. Девушка собирается подать на полицейских в суд. Однако те заявляют, что закона не нарушали.