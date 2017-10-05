Слуцкий: отказ США от ядерной сделки с Ираном чреват последствиями

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает, что возможный отказ США от ядерной сделки с Ираном чреват возможными всплесками со стороны Тегерана.

Ранее в четверг газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном.

"Сегодняшнему Вашингтону, видимо, требуется заклеймить его (Иран — ред.) и по этому досье, что чревато возможными всплесками со стороны Тегерана", — сказал Слуцкий РИА Новости.

"Это решение вряд ли можно назвать конструктивным", — выразил свое мнение Слуцкий. Он рассказал, что в 2015 году "шестерка" международных посредников договорилась по Ирану, по его ядерной программе, и значительная часть напряжения вокруг Ирана была выпущена.

Депутат подчеркнул, что данное намерение США похоже на провокацию.