Трамп намерен представить всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент сказал, что он принял решение (по Ирану), и он объявит об этом в подходящее время. Главным образом, на чем он сосредоточился, это на всеобъемлющей стратегии взаимодействия с Ираном", — сказала она.

Сандерс отметила, что данную "всеобъемлющую стратегию" поддерживает команда Трампа по национальной безопасности. "Команда президента представила единую стратегию…, и президент объявит об этом решении скоро", — добавила она.

Газета Washington Post сообщила, что Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. По информации издания, глава государства считает, что она "не отвечает национальным интересам США".

При этом газета уточняет, что все ее источники не исключили изменения данных планов. Издание отмечает, что Трамп, как ожидается, выступит с программной речью по Ближнему Востоку 12 октября. При этом Белый дом пока не сообщал ни о самом факте выступления, ни о его содержании.

Как указывает газета, отказ от сделки, официально называемой Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), станет "первым шагом к фактическому возвращению к американским санкциям в отношении Ирана".

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники отмечали, что намерены придерживаться соглашения.