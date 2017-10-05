"Чуть не взорвала машину": автоледи не уместилась на 9-метровой площадке

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Великобритании автоледи не сумела развернуться на 9-метровом парковочном месте. Видео неудачного маневра опубликовал таблоид Daily Mail.

Случай произошел в городе Саутенд-он-Си, графство Эссекс. Женщина за рулем Citroen C1 семь раз пыталась въехать в пространство между автомобилями, но ей это так и не удалось. Как отмечают журналисты, длина малолитражки (3,4 метра) почти в три раза меньше размера площадки (9,1 метра).

Местный житель, ставший свидетелем инцидента, долго наблюдал за отчаянными попытками автоледи и в конце концов решил ей помочь. Однако та уехала, прежде чем он успел выйти из дома.

"Я думал, что это был стритрейсер — так сильно ревел мотор. Я выглянул в окно и понял, что женщина ведет настоящую борьбу с парковочным местом. Удивлен, что она не взорвала машину, паркуясь на таких оборотах", — рассказал он журналистам.