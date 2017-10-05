Саудовская Аравия раскрыла "ячейку" ИГ* в Эр-Рияде

ДУБАЙ, 5 окт — РИА Новости. Силы безопасности Саудовской Аравии раскрыли в Эр-Рияде террористическую "ячейку", связанную с группировкой "Исламское государство"*, говорится в заявлении, распространенном в четверг службой безопасности королевства.
Как уточнили в главном управлении службы безопасности, один из террористов был убит при отказе сдаться сотрудникам сил безопасности, еще один — подорвал себя, когда его окружили полицейские.
В местах, где собирались террористы, было обнаружено оружие и вещества для изготовления взрывчатки.
* Террористическая организация, запрещенная в России.