Саудовская Аравия раскрыла "ячейку" ИГ* в Эр-Рияде

ДУБАЙ, 5 окт — РИА Новости. Силы безопасности Саудовской Аравии раскрыли в Эр-Рияде террористическую "ячейку", связанную с группировкой "Исламское государство"*, говорится в заявлении, распространенном в четверг службой безопасности королевства.

"Службам безопасности удалось раскрыть "ячейку" ИГ в Эр-Рияде, ликвидировать три места схрона, в результате операции убиты двое террористов, задержаны пять человек", — отмечается в сообщении.

Как уточнили в главном управлении службы безопасности, один из террористов был убит при отказе сдаться сотрудникам сил безопасности, еще один — подорвал себя, когда его окружили полицейские.

В местах, где собирались террористы, было обнаружено оружие и вещества для изготовления взрывчатки.

* Террористическая организация, запрещенная в России.