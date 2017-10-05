США и Россия имеют большой потенциал для сотрудничества, считает Антонов

ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Несмотря на разногласия между Россией и США, у двух стран есть значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, российская сторона стремится раскрыть его и достичь позитивных результатов, заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Между нашими странами возникают расхождения. Но несмотря на это, у нас существует значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества во многих областях. Мы бы хотели раскрыть его и вместе достигнуть позитивных результатов", — сказал он в рамках открытия Второй ежегодной конференции Университетского консорциума учебно-научного объединения ведущих университетов России, США и ЕС в институте Кеннана.

"Я рад, что сегодня, когда наши отношения остро нуждаются в нормализации, представители нескольких ведущих университетов — МГИМО, Высшей школы экономики, Оксфордского, Гарвардского, Колумбийского университетов и Свободного университета Берлина — собрались для того, чтобы обменяться мнениями о том, как нашим странам достигнуть лучшего взаимопонимания, а также найти ответы на общие вызовы и угрозы", — сказал посол.