Климов: Трамп одинок в своей позиции по недобросовестным американским СМИ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. С позицией президента США Дональда Трампа относительно недобросовестных СМИ в США не поспоришь, но ее не разделяют ни в администрации, ни во всем американском истеблишменте, заявил РИА Новости глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

Трамп в четверг в своем микроблоге в Twitter спросил, почему сенатский комитет по разведке не займется фейковыми новостными сетями в США, "чтобы понять, почему так много наших новостей просто выдумано". Именно этот комитет ведет расследование по так называемому влиянию РФ и российских СМИ на американские выборы.

"С этим не поспоришь, конечно. Ровно то же самое говорим и мы и пытаемся донести до Америки", — сказал Климов.

Вместе с тем, подчеркнул сенатор, такая позиция Трампа не окажет влияния на американский истеблишмент, который по-прежнему заинтересован в обвинении российских СМИ "во всех грехах".

"Есть такая шутка — у Трампа нет ничего, кроме его твиттера и охраны. Порой кажется, что это действительно так, и мне его жалко", — сказал он.