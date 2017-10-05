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В ЛНР рассказали об условиях реализации закона об особом статусе Донбасса

Сюжет:
Закон о реинтеграции Донбасса (39)
20:3605.10.2017
01730
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фотоПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛУГАНСК, 5 окт – РИА Новости. Для реализации закона об особом статусе Донбасса самопровозглашенная Луганская народная республика согласна придерживаться только Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, заявил журналистам и.о. главы МИД ЛНР, полпред на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Флаг ДНР. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Законопроект "о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был зарегистрирован в Раде в среду. Документ предусматривал продление на один год действия закона об особом статусе Донбасса. После этого ряд фракций заявили, что не поддержат продление особого статуса без определенных условий. После консультаций было принято решение внести изменения в законопроект.

"Что касается каких-то дополнительных условий, у нас есть только одно условие, это Комплекс мер, который определяет последовательность шагов, в том числе и по введению в действие особого статуса. Украина сорвала эти действия, сорвала сроки, которые были предусмотрены Комплексом мер, и теперь пытается рассказывать о каких-то дополнительных условиях", — сказал Дейнего.

По его словам, единственный компромисс, который могут допустить в ЛНР, – это поэтапное введение особого статуса по "формуле Штайнмайера". "Иных механизмов не будет. Либо по "формуле Штайнмайера", либо единовременно, как это предусмотрено Комплексом мер", — подчеркнул Дейнего.

Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам
© РИА Новости / Игорь Маслов
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"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.

Возвращение реинтегратора
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Возвращение реинтегратора
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