Замглавы Нацполиции Украины рассказал, что на Авакова готовилось покушение

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что арестованные по подозрению в причастности к серии взрывов и нападений на иностранные дипведомства готовили покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.

По данным МВД, Аваков и руководитель Нацполиции Сергей Князев ранее заявили о задержании мужчин, которых подозревают в серии нападений на иностранные диппредставительства на Украине. В частности, они являются подозреваемыми в причастности к девяти преступлениям, среди которых обстрел консульства Польши в Луцке. В четверг суд в Черкасской области арестовал подозреваемых на два месяца.

"Проводя ряд обысков по месту проживания этих подозреваемых преступников, мы обнаружили ряд вещественных доказательств как в информационном виде, в технических материалах и средствах, так и в документальном, что эти люди вынашивали намерение совершить покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова", — сказал Аброськин в эфире украинского телеканала "Прямой".

По его словам, у группы были взрывчатые вещества и гранаты, также они рассматривали возможность использования квадрокоптеров и другой техники для сброса взрывчатки.

"Следующим шагом было покушение на министра непосредственно по адресу его проживания. Они активно искали адрес, установили и готовились с использованием специальных технических средств осуществить это задание", — заявил Аброськин.