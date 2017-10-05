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Срыв заседания: Рада отложила рассмотрение законов по Донбассу на пятницу

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19:4905.10.2017
(обновлено: 19:54 05.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Верховная рада Украины не смогла в четверг рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия особого статуса для региона. Депутаты ряда оппозиционных сил сорвали рассмотрение этих вопросов, парламент продолжит слушание в пятницу.

Закон о реинтеграции

Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором" и "оккупантом" неподконтрольных Киеву территорий, а также "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе". Последний предусматривает продление на год особого статуса региона. Оба документа были включены в повестку дня работы Рады и планировались к рассмотрению в четверг.

В Раде депутаты устроили драку из-за закона о Донбассе
В Раде депутаты устроили драку из-за закона о Донбассе
Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Вечером в четверг депутаты приступили к рассмотрению первого закона, однако практически сразу этот процесс был заблокирован депутатами от оппозиционных политических партий "Самопомощь" и "Свобода", а также некоторыми депутатами от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко". Депутаты возмущались поспешностью рассмотрения законопроекта, а также требовали внести в него ряд поправок, в частности — изъять из законопроекта упоминание минских соглашений.

Депутаты предлагают заменить их словами о резолюции Совета безопасности ООН, в которой она поддержала минские договоренности. Они считают, что упоминать в документе минские соглашения некорректно, так как они не были ратифицированы Радой и не имеют силу закона. Кроме того, оппозиционные депутаты зарегистрировали в Раде альтернативные законопроекты и настаивают на их принятии.

В ходе рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса между депутатами возникла сначала словесная перепалка, а после небольшая потасовка, после чего спикер Рады Андрей Парубий вынужден был сначала объявить перерыв в работе для проведения консультаций с главами фракций, а затем — закрыть заседание до утра.

Особый статус для Донбасса

Начать рассмотрение второго законопроекта, который продлевает на год особый статус для Донбасса, Рада уже не успела. Процесс его принятия обещает быть не менее эмоциональным и бурным. Уже при рассмотрении этого документа комитетом Рады по вопросам национальной безопасности и обороны возникли к нему замечания, в частности некоторые депутаты посчитали, что он несет угрозу федерализации страны и потребовали выписать в нем условия вступления в действие особого статуса для Донбасса.

Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Политолог: законопроект Порошенко окончательно отрежет Донбасс от Украины
После этого Порошенко внес в Раду скорректированный документ с учетом замечаний комитета. В документе уточняется, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко рассчитывает, что этот закон будет одобрен депутатами сразу в целом. Она отметила, что на продлении действия особого статуса настаивают международные партнеры Украины, о чем свидетельствуют, в частности, сообщения посольств США, Германии и Франции, в которых они высказались в поддержку данного решения.

Между тем, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР уже подвергли критике скорректированный законопроект.

"Условия для введения в действие особого статуса Донбасса, которые содержатся в последней официальной редакции проекта закона Украины о мирном урегулировании ситуации в Донбассе, не имеют ничего общего с тем планом урегулирования конфликта, который указан в Комплексе мер (по имплементации минских соглашений)", — сказала РИА Новости Никонорова.

По ее словам, "это очередная профанация со стороны Киева", цель которой — создать видимость минских соглашений. Она отметила, что, во-первых, проект закона предусматривает создание условий для предоставления особого статуса Донбассу, который, "в течение вот уже более трех лет должен действовать". "Во-вторых, данный проект, который напрямую касается статуса и будущего Донбасса, представляет собой очередное одностороннее решение Киева — он не был согласован и даже не обсуждался с представителями республик", — добавила Никонорова.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Костин
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Береза потребовал от Савченко "закрыть рот" после ее слов о Донбассе
Полпред ЛНР на переговорах в Минске, и.о. главы МИД республики Владислав Дейнего и вовсе заявил, что единственные "незаконные вооруженные формирования" в Донбассе — это украинские силовики.

"Незаконные вооруженные формирования, скорее всего, — это подразделения Нацгвардии и прочие вооруженные формирования Украины, которые она сюда направила. И мы не имеем ничего против, чтобы Украина эти незаконные формирования вывела", — сказал Дейнего журналистам на брифинге.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.

Перспективы принятия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал сознательной провокацией срыв в Верховной раде голосования по законопроекту о реинтеграции Донбасса.

"Блокирование трибуны было сознательной провокацией. Никакие аргументы, в том числе и ссылка на часть 1 статьи 7 не работали (ссылка на минские соглашения), потому что согласились этот вопрос снять. Именно поэтому нет никаких оправданий блокированию трибуны и срыву голосования за признание России агрессором", — заявил Турчинов.

Дорога в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В ДНР заявили, что силовики готовят "провокационные обстрелы" в Донбассе
Поскольку процедура рассмотрения законопроекта о реинтеграции была начата вечером в четверг, но не закончена, депутатам придется продолжить дискуссии по этому вопросу в пятницу: регламент запрещает прерывать рассмотрение законопроектов.

"Депутаты мобилизованы на завтра, мы настроены серьезно работать… Будем ставить законы (на голосование – ред.), мы не вышли из процедуры их рассмотрения, мы находимся в процедуре рассмотрения", — пояснила журналистам представитель президента в Раде Луценко.

По ее словам, в рамках рассмотрения законопроекта успели выступить только три парламентские фракции, еще предстоит выразить свою позицию по документу фракциям "Блока Петра Порошенко" и "Радикальной партии", а также представителям депутатских групп.

Первый зампредседателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил в комментарии журналистам, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции продолжится в пятницу в 10.00 (совпадает с мск).

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