Терезу Мэй могут вынудить уйти в отставку, рассказал источник

ЛОНДОН, 5 окт — РИА Новости, Мария Табак. Окружение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ближайшее время может вынудить ее уйти в отставку, сообщил РИА Новости источник в Консервативной партии.

"Ситуация и так была тяжелой после выборов и в связи с переговорами по Brexit. Но вчерашняя речь для многих стала последней каплей", — сказал он.

Мэй инициировала проведение внеочередных всеобщих выборов в июне, чтобы укрепить свои позиции в парламенте в преддверии начала переговоров по Brexit.

Вместо этого Консервативная партия утратила абсолютное большинство в парламенте и была вынуждена договариваться о поддержке с Демократической юнионистской партией Северной Ирландией в обмен на выделение региону дополнительных средств. Переговоры по Brexit явно буксуют, что не добавляет популярности премьеру.

В среду премьер-министр выступила с речью на съезде Консервативной партии. Выступление сначала было прервано пранкером, который пытался как бы от лица главы МИД Бориса Джонсона вручить Мэй анкету P45, заполняемую при увольнении. Затем у Мэй стал садиться голос, и приступы кашля едва позволили ей завершить выступление.

"Конечно, кашель и пранкер — это не ее вина. Но многие увидели во всем этом символический смысл. Премьер должен вселять уверенность, а не вызывать сочувствие. Плюс, согласитесь, сама речь была слабой, на 90% она состояла из пустых заявлений", — сказал собеседник агентства.

"Дэвид Дэвис (министр по Brexit — ред.) — наиболее вероятный будущий премьер, хотя и Борис Джонсон, судя по всему, не теряет надежды избраться", — добавил он.

По словам источника, в настоящее время в партии царит хаос: очевидная слабость премьера стала причиной появления нескольких противоборствующих групп.

"Какая именно одержит верх, пока не очень ясно. Но, думаю, в ближайшее время все станет понятно. Но Терезе Мэй в любом случае, думаю, надеяться не на что", — отметил собеседник РИА Новости.