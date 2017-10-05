В Киеве призвали окружить Крым "токсичной атмосферой"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Народный фронт" Андрей Тетерук предложил создать вокруг Крыма "токсичную атмосферу", чтобы ликвидировать торговые связи между полуостровом и Турцией, сообщает Украина.ру.

"Действенной реакции, чтобы мы остановили, сделали токсичной атмосферу оккупированного Крыма, остановили контрабандный вывоз из Крыма любых материалов, блокирования таких судов в портах Турции, — нет вообще", — заявил он с трибуны Рады.

Он призвал добиться международного запрета на обслуживание судов, заходящих в порты Крыма, и арестовывать их капитанов. "Они должны отвечать за то, что провозят контрабанду", — сказал нардеп.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей республики. Украинские власти, однако, не согласны с итогами голосования и считают полуостров "временно оккупированной территорией".

В Москве неоднократно указывали на то, что референдум проведен в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".