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Лицом к России: на юге Франции открыли памятник Гагарину

19:1105.10.2017
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© РИА Новости / Виктория ИвановаВо время открытия памятника Гагарину в Монпелье. 5 октября 2017Во время открытия памятника Гагарину в Монпелье. 5 октября 2017
© РИА Новости / Виктория Иванова

МОНПЕЛЬЕ (Франция), 5 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Скульптура почти три метра высотой, знакомая всему миру улыбка и раскрытые в приветствии руки — памятник первому космонавту Юрию Гагарину торжественно открыли в четверг в Монпелье на юге Франции.

Монумент из бронзы установлен на мосту, также названном в честь Гагарина. Церемония открытия нового моста прошла минувшей весной. "Мост имени Юрия Гагарина — первого человека в космосе", — написано на табличке, закреплённой на нем.

Открытый в четверг памятник — "близнец" скульптуры, установленной в этнографическом парке ЭТНОМИР в Калужской области. Точно такие же Гагарины стоят перед музеем космонавтики в Калуге и у исторического здания первой штаб-квартиры НАСА в Хьюстоне.

© РИА Новости / Виктория ИвановаТабличка на памятнике Гагарину в Монпелье. 5 октября 2017
© РИА Новости / Виктория Иванова
Табличка на памятнике Гагарину в Монпелье. 5 октября 2017

Космонавт на мосту

"Мы хотели, чтобы имя Юрия Гагарина было связано с этим произведением искусства, чтобы наш город украшала эта статуя, которая воздает дань уважения пионерам космоса, которые столько сделали для науки", — сказал мэр Монпелье, глава метрополии Филипп Сорель.

Он рассказал, что минувшей зимой ездил в Россию и именно в ходе этого визита появилась идея установки статуи.

Юрий Гагарин, первый космонавт СССР и его дублер Герман Титов в автобусе едут на стартовую площадку космодрома Байконур 12 апреля 1961 года
© РИА Новости
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"Я в феврале был в городе Обнинске, и мэр этого города и губернатор Калужской области дали добро на то, чтобы мы установили такую же статую в Монпелье, на мосту, который носит его имя", — заметил Сорель.

По словам градоначальника, памятник прибыл во Францию "буквально несколько дней назад". Хоть торжественная церемония открытия монумента уже состоялась, бронзовому космонавту предстоит ещё два переезда.

"Мы, как и обещали, открываем статую сегодня. Но сейчас нужно укрепить мост, подготовить более устойчивое основание для памятника. На работы нам нужно всего несколько дней", — добавил мэр.

Он обратил внимание гостей церемонии, что памятник даже своим местоположением отмечает важность науки. Так, он стоит на мосту, по которому одновременно ездят машины и ходят поезда, рядом с новым железнодорожным вокзалом Монпелье и в нескольких сотнях метров от аэропорта. "А лицом он обращён к своей родине — России", — заключил Сорель.

Монпелье + Россия = любовь

"Тёплое отношение властей Монпелье к России имеет давнюю историю — ещё прошлый мэр в 1991 году хотел заключить соглашение о сотрудничестве с Калужской областью. Но тогда сделать это не удалось", — рассказал РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов.

В лондонском музее науки открыли скульптуру Юрия Гагарина
© РИА Новости / Мария Табак
В лондонском Музее науки открыли памятник Гагарину
Задуманное воплотили в жизнь лишь спустя четверть века — в четверг глава метрополии Монпелье и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписали документ.

"Такая любовь — это благодаря, в первую очередь, Филиппу Сорелю, мэру города. Он, историк по образованию, очень трепетно относится к российской истории и уделяет большое внимание развитию отношений с Россией", — отметил дипломат.

Установка памятника в четверг стала своего рода плодом такого внимания. Сорель в феврале отправился в путешествие Россию, в том числе в Волгоград, где принимал участие в торжествах по случаю победы в Сталинградской битве.

"После его возвращения, буквально за три дня до открытия моста, было принято решение назвать мост именем Юрия Гагарина. Возможно, мост должен был иметь другое название, но вышло так, что теперь он носит имя Гагарина. И сегодня развитие наших отношений продолжается, и сегодня мы становимся свидетелями того, что на мосту Юрия Гагарина появилась его скульптура", — добавил генконсул.

Юра Алексеевич

Одним из почетных гостей церемонии стал переводчик Жорж Климов.

"По-французски меня зовут Жорж, я французского происхождения, хоть корни и русские. По-русски это получается "Юра", так меня зовут друзья. Моего отца звали Алексей, так что я, выходит, Юра Алексеевич", — рассказал Климов в беседе с РИА Новости.

Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1
© РИА Новости
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Документ с первыми впечатлениями Гагарина о Земле из космоса ушел с молотка
По счастливой случайности, говорящего на русском языке Юру, работавшего в астрономическом клубе, летом 1965 года пригласили переводить визит советских космонавтов на небольшой островок на юге Франции.

"Владелец острова — хозяин знаменитой компании, производящей напиток пастис, Поль Рикар, не ставя в известность власти, пригласил на остров космонавтов. Там был не только Гагарин, но и Константин Феоктистов, Владимир Комаров и Борис Егоров", — делится воспоминаниями переводчик.

О том времени осталось немало впечатлений: стояла солнечная погода, компания купалась, каталась на водных лыжах, пила вино, Гагарину дали полетать на небольшом самолете, "было весело, приятно и шумно".

"Были и забавные моменты. Расскажу вам маленький секрет. Я на обеде сидел около Гагарина, и нам принесли лангуста. И к нему — тарелочку, где была вода с лимоном, чтобы промыть пальцы, ароматизированных салфеток ещё не было. И когда Гагарин доел, он взял эту мисочку и выпил, подумал, что это чай. Рядом сидели знаменитые люди, высокопоставленные, но уважение к нему было огромным. Никто и слова не сказал, виду не подал", — улыбаясь, вспоминает переводчик.

Он отмечает, что встречать российскую делегацию тогда собрались толпы народу — люди стояли на улицах, аплодировали с балконов.

"И я очень рад, что сейчас интересу к науке и к космосу придан новый импульс. Вот наш французский космонавт Тома Песке вернулся из космоса и теперь ездит повсюду с лекциями. А летел он, между прочим, на российской ракете "Союз", — заключил Климов.

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