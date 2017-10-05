Киев законом об образовании нарушает права нацменьшинств, считает генсек СЕ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что президент Украины Петр Порошенко, подписывая новый закон об образовании, снижает возможности для обучения на языках национальных меньшинств.

"Подписывая новый украинский закон об образовании, который устанавливает украинский язык в качестве первого в средних и старших классах государственных школ и предоставляет менее благоприятные условия для обучения на языках национальных меньшинств, президент Украины Петр Порошенко проходит по тонкой грани", — написал Ягланд в авторской статье в интернет-газете EUobserver

Ягланд поприветствовал тот факт, что Порошенко поделился текстом закона с Советом Европы. "Это возможность работать вместе для приведения его в соответствие с юридическими правами граждан Европы, в том числе с их правом обучаться на своем родном языке", — отметил генсек.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы — по закону об образовании.