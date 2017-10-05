В Раде депутаты устроили драку из-за закона о Донбассе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины устроили драку во время рассмотрения законопроектов о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает "Обозреватель".

Депутаты от "Самопомощи" и несколько внефракционных депутатов заблокировали президиум парламента. Другие пытались им помешать, возникла потасовка.

В результате спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании. Он попросил глав фракций пройти в его кабинет для переговоров. Нардепы продолжили блокировать президиум.

После этого секретарь СНБО Александр Турчинов начал обвинять зачинщиков потасовки в том, что они не хотят признавать Россию "агрессором".

"Происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором. Все, кто это делает, сознательно или не сознательно" — успел сказать он. В этот момент к трибуне подбежала внефракционный депутат Надежда Савченко и вырвала у него микрофон.

Ранее днем Савченко устроила перепалку с депутатом Юрием Березой на заседании комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности. Во время обсуждения проекта о реинтеграции Донбасса она посоветовала не делать из воюющих на юго-востоке людей "врагов народа". После этого Береза потребовал, чтобы она "закрыла рот".