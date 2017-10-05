Эксперты: визит короля говорит о признании роли России на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Визит саудовского короля в Россию свидетельствует об изменении позиции Эр-Рияда по отношению к Москве: аравийская монархия признала важную роль РФ на Ближнем Востоке, без учета интересов которой нельзя решить региональные кризисы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Первый за всю историю двусторонних отношений визит саудовского монарха в Россию начался в среду. В четверг король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров Россия и Саудовская Аравия подписали 14 документов о сотрудничестве.

Эр-Рияд признал роль России

Советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина считает, что визит короля Сальмана в Россию можно по праву назвать историческим. Она напомнила, что десять лет назад Путин посетил Саудовскую Аравию. "За эти 10 лет можно было сделать многое, но, к сожалению, из-за войн и кризисов на Ближнем Востоке, а также тогдашней позиции королевства этого не получилось", — сказала востоковед.

По ее словам, "сейчас есть надежда, что политические расхождения, которые были ранее, уже не помешают Москве и Эр-Рияду наладить плотное экономическое сотрудничество". "Количество подписанных соглашений впечатляет. В любом случае, со своей стороны Россия сделает все, чтобы это ни в коем случае не осталось чернилами на бумаге, а было претворено в жизнь. Остается только надеяться, что так же прагматично к этому подойдет саудовская сторона", — отметила Супонина.

В ходе встречи на высшем уровне было очевидно, что саудовская делегация относится к России как к важному игроку, вернувшемуся на Ближний Восток, без учета интересов которого там не обойтись, указала эксперт.

"Главное, чтобы развивалось прагматичное экономическое сотрудничество. Со своей стороны Россия также не откажется от своих давних партнеров, таких как Иран и другие страны", — считает советник директора Российского института стратегических исследований.

Дипломатия по-саудовски

Саудовская Аравия признала Россию в качестве важного игрока на Ближнем Востоке, хотя еще несколько лет назад отношение Эр-Рияда к действиям Москвы в Сирии было противоположным, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. При этом, по его словам, несмотря на изменение в отношениях РФ и Саудовской Аравии, Вашингтон остается традиционным союзником Эр-Рияда.

"Если сравнить масштаб соглашений подписанных сегодня и то, с каким "уловом" уехал из Саудовской Аравии пару месяцев назад президент США Дональд Трамп, то все становится на свои места. Те суммы, которые Саудовская Аравия готова платить за хорошие отношения с США, в десятки раз превышают те суммы, которые она пока что готова платить за аналогичные отношения с Россией", — сказал эксперт.

Он напомнил, что еще года два-три назад отношения двух стран были предельно негативными вплоть до прямых угроз со стороны Саудовской Аравии в адрес РФ из-за ее позиции по Сирии.

"Сейчас это изменилось, что является доказательством того, что Саудовская Аравия признала РФ в качестве очень важного игрока на Ближнем Востоке — державу, от которой зависят интересы королевства Саудовской Аравии. А когда страна попадает в эту категорию, то вступает в действие классическая саудовская дипломатия, которая основывается на серьезных денежных тратах для поддержания этих хороших отношений", — отметил Лукьянов.

По его словам, причиной изменения позиции Эр-Рияда в отношении Москвы стало вмешательство России в сирийский конфликт, которое изменило его ход. "РФ отстояла свое видение того, что должно происходить в Сирии. Если говорить примитивным языком: одержала там военную победу над силами, которые поддерживала, в том числе, и Саудовская Аравия. И тем самым доказала, что является той силой, с которой необходимо считаться и желательно иметь хорошие отношения — по крайней мере, деловые", — подчеркнул Лукьянов.

"Мы не предлагаем себя в качестве замены США, потому что Вашингтон — стратегический патрон, партнер Саудовской Аравии, это никто не отменяет. Хотя, безусловно, в США сейчас очень нервно смотрят на укрепление позиций РФ на Ближнем Востоке — именно с точки зрения того, что традиционные партнеры США обращают большее внимание на Россию — это касается и Саудовской Аравии, и Катара, и Израиля. Но это никоим образом не замена, а диверсификация", — заключил эксперт.