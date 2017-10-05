Рада отложила рассмотрение законов о Донбассе из-за заблокированной трибуны

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Парламент Украины отложил рассмотрение законопроектов по реинтеграции Донбасса и продлении на год особого статуса региона из-за заблокированной оппозицией трибуны Верховной рады, спикер Андрей Парубий закрыл заседание, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы провели совещание, на котором было определено, что в законе, который находится на рассмотрении, изымаются пункты, которые ссылаются на минские соглашения. Это должно было разблокировать заседание Верховной рады и это согласованная позиция… Но трибуна остается заблокированной… Но в связи с той ситуацией, которая сложилась, мы продолжим рассмотрение этого законопроекта, но сегодня, в четверг, я объявляю заседание Верховной рады Украины закрытым", — заявил Парубий.