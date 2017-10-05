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"Что можно Косово, нельзя Каталонии": гнев сербов

18:5905.10.2017
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© AFP 2017 / Timothy A. ClaryПрезидент Сербии Александр Вучич во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 21 сентября 2017Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 21 сентября 2017
© AFP 2017 / Timothy A. Clary

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. События в испанском регионе Каталония, где 1 октября состоялся референдум о независимости, вызвали острую реакцию на другом краю Старого Света — в Сербии. Президент балканского государства Александр Вучич задался вопросом, почему страны Запада признают Косово независимым, если отказывают в том же праве Барселоне. Точку зрения политика, обвиняющего западные государства в "двойном стандарте", разделяют многие из его соотечественников. Вопрос, который они задают ЕС: почему одним можно, а другим нельзя?

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

В поисках справедливости

Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
Каталония призвала европейские институты оценить действия полиции
Притом что самоопределение Каталонии является внутренним делом Испании, к Мадриду у Сербии менее всего претензий. Принимая в расчет свою собственную нестабильную ситуацию, пиренейская страна отказывается признавать Косово. Однако того же нельзя сказать о других государствах Запада, подтачиваемых сепаратизмом. Среди первых Косово признали Великобритания и Франция — в обеих странах замечены движения по отделению. Но более всего удивительна позиция, занятая европейскими властями в Брюсселе. В 2010 году Европарламент одобрил документ, призывающий все без исключения страны ЕС признать Косово. В 2017-м реакция оказалась противоположной: председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и спикер Европарламента Антонио Таяни исключили признание Каталонии. Пойти по косовскому пути этот край не сможет, поскольку не получит помощи ни от одной из западных стран. 

В разговоре со Sputnik.Сербия Милован Дрецун, шеф комитета парламента Сербии по делам Косово и Метохии, высказал мнение, что признание Косово открыло ящик Пандоры и последствия этого еще долго будут ощущаться. "Сказать, что Брюссель применяет двойные стандарты — это еще выразиться мягко. В Каталонии был референдум, на который они, правда, не имели права. Косово же отделилось в одностороннем порядке, насильственным путем".

По мнению Дрецуна, Евросоюз утратил право выступать в защиту международно признанных границ. "Но ведь страны ЕС в большинстве своем продолжают признавать Косово. Необходимо вернуть ключевые ценности, на которых основан международный порядок, а это, среди прочего, и Устав ООН, который нужно уважать, а иначе у нас будет хаос", — предупреждает политик. 

Того же мнения о разрушительном действии косовского прецедента придерживается и сербский философ Драголюб Койич, в разговоре со Sputnik продолживший сравнивать Каталонию с Косово. "В отличие от жителей Пиренеев, косовары не проводили никакого референдума, потому что было понятно: для сецессии не имеется никаких юридических оснований ни в Уставе ООН, ни в каком-либо другом документе. К слову, референдума не было и ранее, в 1992-м, когда Босния и Герцеговина выходила из состава федеративной Югославии. По закону, это должно было происходить при согласии всех трех народов (сербов, бошняков и хорватов), но сербов никто ни о чем не спросил", — говорит Койич.

© AFP 2017 / Armend NimaniПразднование 9-й годовщины независимости Республики Косово в Приштине, 17 февраля 2017 года
© AFP 2017 / Armend Nimani
Празднование 9-й годовщины независимости Республики Косово в Приштине, 17 февраля 2017 года

Шансы для сербов

Всеобщая забастовка в Барселоне, Испания. 3 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Лидер "АдГ": независимая Каталония может вызвать "эффект домино" в Европе
У возмущения сербского общества реакцией Евросоюза на референдум в Каталонии имеется еще и другая, практическая сторона. После череды территориальных размежеваний сербский народ оказался разделен между несколькими государствами. Далеко не все довольны таким положением вещей. О своих планах по отделению время от времени заявляют сербы, проживающие в Республике Босния и Герцеговина, где они располагают собственным автономным образованием — Республикой Сербской.

В интервью Sputnik Бошко Обрадович, лидер парламентской партии "Двери", рассказал, что в Белграде остро чувствуют двойной стандарт стран НАТО, когда дело доходит до любых территориальных споров. "Интересно, что, когда речь идет о Косово, большинство членов международного сообщества поддерживают его независимость, но когда вы ставите вопрос независимости Республики Сербской, те же люди будут защищать территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Нам надо прекратить участвовать в этой игре двойных стандартов", — уверен депутат.

По мнению Обрадовича, ситуация с референдумом в Каталонии вновь ставит под сомнение право ЕС выступать в роли нейтрального арбитра, что имеет  практическое значение: переговоры Косово и Сербии об урегулировании двусторонних проблем до сих пор проходят при посредничестве ЕС. "Европейский союз предвзят и становится на сторону косоваров", — сетует Обрадович.

© AP Photo / Visar KryeziuВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и премьер-министр Косово Иса Мустафа. Приштина, 4 марта 2017
© AP Photo / Visar Kryeziu
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и премьер-министр Косово Иса Мустафа. Приштина, 4 марта 2017

Другие политики Сербии, в частности бывший министр иностранных дел Югославии Живадин Йованович, стремятся отыскать в происходящем в Каталонии практическую пользу для своей страны. По мнению дипломата, к которому присоединяется философ Коийч, после непризнанного референдума политика ЕС в отношении края Косово неизбежно должна будет претерпеть изменения. Евросоюз больше не сможет оказывать давление по вопросу признания Косово на пять стран, не сделавших этого, — Испанию, Кипр, Словакию, Грецию и Румынию.

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