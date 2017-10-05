Число погибших при взрыве в храме в Пакистане возросло до 18

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве в храме в провинции Белуджистан на западе Пакистана увеличилось до 18, еще 22 человека получили ранения, сообщает местный телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 12 погибших и восьми пострадавших. Инцидент произошел в четверг недалеко от города Джхал-Магси. Террорист-смертник пытался войти в храм и привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда полицейские остановили его. Пострадавших доставили в больницу. Место взрыва было оцеплено.

Как уточнили в полиции, в результате взрыва погиб один правоохранитель, пытавшийся остановить боевика. Еще как минимум двое получили ранения.