Пранкер Лексус удивился запоздалому попаданию в базу "Миротворца"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) заявил, что был удивлен столь запоздалым попаданием в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) внесены в базу сайта из-за якобы нарушения госграницы Украины. В среду пранкеры презентовали в Донецке свою авторскую книгу "По ком звонит телефон".

Столяров отметил, что уже успел обсудить в переписке в соцсетях попадание в базу "Миротворца" с депутатом Верховной Рады Украины, основателем сайта Антоном Геращенко.

"Я был в Донецке два года назад. Я был в аэропорту, я был в этой девятиэтажке, рядом с линией фронта. Два года назад еще это было. Я сказал ему (Геращенко), чего вы так поздно. А он говорит, что два года назад мы на "Миротворец" добавляли людей с автоматами, а сейчас будем добавлять тех, кто границу пересекает", — сказал Столяров в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.