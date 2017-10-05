В Бразилии грабитель попытался ограбить клуб, где занимались борцы

РИО-Де-Жанейро, 5окт — РИА Новости. В Рио-де-Жанейро мужчина попытался ограбить спортивный в зал, в котором в этот момент занималось около 15 борцов джиу-джитсу. На записи камеры наблюдения видно, как грабитель перепрыгивает через турникет и устремляется внутрь, после чего быстро выбегает, преследуемый спортсменами в кимоно.

Сотрудница клуба рассказала, что грабитель зашел, чтобы спросить дорогу, однако затем попытался отнять у нее мобильный телефон. Мужчине удалось скрыться. В полиции отмечают, что он оставил на месте преступления сандалии.