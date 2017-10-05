Мадуро заявил, что Венесуэла выстоит под давлением США

МИНСК, 5 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас в состоянии выстоять под давлением США.
"Венесуэле постоянно угрожают со стороны самой могущественной империи мира. Но Венесуэла не боится. Те крики, которые раздаются со стороны Вашингтона, никогда не подавят свободолюбивую вольную венесуэльскую душу", — заявил Мадуро в четверг на церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.
Он также подчеркнул, что идеи Боливара до сих пор живы и актуальны.
Как было заявлено на церемонии, памятник Боливару передан в дар Белоруссии от Венесуэлы "в знак дружбы, которая объединяет страны". Он установлен в центре Минска в сквере, который носит имя национального героя Венесуэлы.