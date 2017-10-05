Мадуро заявил, что Венесуэла выстоит под давлением США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 октября 2017

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 октября 2017

МИНСК, 5 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас в состоянии выстоять под давлением США.

В августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране. Он выразил надежду, что государства Евросоюза последуют примеру Вашингтона и тоже введут санкции против Каракаса.

"Венесуэле постоянно угрожают со стороны самой могущественной империи мира. Но Венесуэла не боится. Те крики, которые раздаются со стороны Вашингтона, никогда не подавят свободолюбивую вольную венесуэльскую душу", — заявил Мадуро в четверг на церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.

Венесуэльский лидер отметил, что народ его страны "найдет пути, чтобы идти мирным путем".

Он также подчеркнул, что идеи Боливара до сих пор живы и актуальны.

Как было заявлено на церемонии, памятник Боливару передан в дар Белоруссии от Венесуэлы "в знак дружбы, которая объединяет страны". Он установлен в центре Минска в сквере, который носит имя национального героя Венесуэлы.