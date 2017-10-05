Радикалы продолжают митинг у здания Рады против законов о Донбассе

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Несколько сотен человек с флагами украинских националистических партий "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) и "Свобода" в четверг продолжают акцию протеста у здания Верховной рады против принятия законопроектов, касающихся Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Депутаты Рады в четверг приступили к рассмотрению этих законопроектов. В ходе рассмотрения документов депутаты от оппозиционных фракций заблокировали трибуну и президиум парламента, после чего спикер объявил перерыв в заседании.

Среди протестующих в основном молодые люди, некоторые из них в камуфляжной одежде, у некоторых лица скрыты платками. Они стоят и слушают музыку, которая играет из пригнанного ими к зданию парламента микроавтобуса. Периодически перед участниками митинга выступают члены партии "Свобода" и "Народный корпус". Они заявляют, что будут продолжать свою акцию протеста бессрочно, пока законопроекты о Донбассе не будут сняты с повестки дня.

Здание украинского парламента охраняют несколько сотен полицейских и бойцов национальной гвардии, они выстроились живой цепью по периметру здания парламента. Неподалеку стоят несколько пожарных автомобилей скорой помощи. Обстановка в целом спокойная.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.