Радикалы продолжают митинг у здания Рады против законов о Донбассе

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Несколько сотен человек с флагами украинских националистических партий "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) и "Свобода" в четверг продолжают акцию протеста у здания Верховной рады против принятия законопроектов, касающихся Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.
Среди протестующих в основном молодые люди, некоторые из них в камуфляжной одежде, у некоторых лица скрыты платками. Они стоят и слушают музыку, которая играет из пригнанного ими к зданию парламента микроавтобуса. Периодически перед участниками митинга выступают члены партии "Свобода" и "Народный корпус". Они заявляют, что будут продолжать свою акцию протеста бессрочно, пока законопроекты о Донбассе не будут сняты с повестки дня.
Здание украинского парламента охраняют несколько сотен полицейских и бойцов национальной гвардии, они выстроились живой цепью по периметру здания парламента. Неподалеку стоят несколько пожарных автомобилей скорой помощи. Обстановка в целом спокойная.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.