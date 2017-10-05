МИД Саудовской Аравии: отношения с Москвой достигли "исторического момента"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Отношения Москвы и Эр-Рияда достигли исторического момента, заявил в четверг глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Отношения между Россией и Саудовской Аравией достигли исторического момента, они приобрели институциональный характер, в их развитии принимают участие все государственные структуры. Был дан старт инвестиционному сотрудничеству, продолжается укрепление торговли между двумя странами, и по всем вопросам ведутся интенсивные консультации", — сказал министр по итогам переговоров короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и президента РФ Владимира Путина.

Король Сальман в среду прибыл с первым за всю историю российско-саудовских отношений визитом в Москву, в четверг в Кремле состоялись его переговоры с Путиным. По итогам переговоров страны подписали 14 документов.