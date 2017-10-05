Экс-премьер Испании Аснар призвал Рахоя провести досрочные выборы

МАДРИД, 5 окт — РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой должен провести досрочные выборы, если он не в состоянии справиться с острейшим кризисом в стране, заявил Фонд Faes, который возглавляет бывший премьер Испании Хосе Мария Аснар.

Аснар, бывший лидер правой Народной партии, возглавлял кабинет министров с 1996 по 2004 год.

"Правительство должно действовать так, как нужно стране. Если у него не хватает сил, чтобы это сделать или признать собственное бессилие, тогда оно должно предоставить испанцам возможность решить, какое правительство, с каким предложением и с какой поддержкой избирателей сможет противостоять этой критической для Испании ситуации", — говорится в заявлении фонда.

По мнению фонда, процесс обретения Каталонией независимости может превратиться в "революционный эксперимент". Там заявили, что "разрушительный потенциал самоопределения открыл Ленин". Кроме того, в фонде обвинили власти Испании в том, что они делают не достаточно для своих граждан, и призвали использовать "парламентское большинство, чтобы задействовать все политическую мощь для защиты конституции".

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Заседание парламента Каталонии, на котором может быть провозглашена независимость в одностороннем порядке, должно состояться 9 октября. Это заседание в четверг "заблокировал" Конституционный суд Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным во вторник заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".