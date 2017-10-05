Эрдоган пригрозил закрыть границу с Иракским Курдистаном

АНКАРА, 5 окт — РИА Новости. Турция скоро закроет свою границу с Иракским Курдистаном и воздушное пространство для него в качестве ответной меры на референдум о независимости региона 25 сентября, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Все дороги будут перекрыты. Авиасообщение с Северным Ираком уже приостановлено, воздушное пространство и сухопутные границы также скоро закроются. Каким образом кто-то сможет въехать или выехать из региона?", — сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV.

По его словам, решение о проведении референдума показало "неблагодарность" со стороны руководства курдской автономии Ирака, которое ранее наладило тесные торговые и политические связи с Турцией. "Мы требуем, чтобы оно извлекло необходимый урок из своих ошибок и предприняло шаги, чтобы исправить их как можно скорее", — сказал Эрдоган.

По его словам, планы передела границ, как и в прошлом, основаны на принципе "разделяй и властвуй". Турецкий лидер отметил, что эту тактику колониальные силы ранее успешно использовали в других регионах мира и теперь применяют снова на Ближнем Востоке.

"Целью попыток расчленения Сирии и Ирака, создание в регионе очагов конфликта на этнической и религиозной почве является стремление оказать давление на Турцию с южного направления. Все это часть одной большой игры. Не сомневаюсь, что благодаря поддержке народа мы устраним эту угрозу", — добавил Эрдоган.

Ранее в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

Ранее Турция объявила о прекращении авиасообщения с Иракским Курдистаном и прекращении трансляции в стране ряда телеканалов автономии. ВС Турции и Ирака в течение двух последних недель проводят совместные учения в районе турецко-иракской границы.