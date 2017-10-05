Турция призвала власти Иракского Курдистана отменить итоги референдума

АНКАРА, 5 окт — РИА Новости. Анкара призывает руководство курдской автономии Ирака объявить об отмене итогов референдума о независимости, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"Руководство курдской администрации Ирака должно объявить об отмене итогов референдума и его неправомочности. В Эрбиле также должны заявить о незыблемости территориальной целостности, политического единства и суверенитета Ирака", — цитирует Боздага агентство Anadolu

Власти курдской автономии должны без каких-либо предварительных условий начать переговоры с центральными властями Ирака для устранения имеющихся разногласий, отметил вице-премьер. По его словам, Эрбиль должен вновь декларировать, что референдум не привел к каким-либо изменениям в статусе региона, а действие конституции Ирака распространяется на территорию курдской автономии.

"Если власти региона пойдут на этот шаг, то смогут исправить ошибки, в противном случае ситуация в регионе еще больше ухудшится", — сказал вице-премьер.

Он отметил, что Анкара воспринимает события в Ираке в качестве прямой угрозы своей национальной безопасности.

"Безусловно, приоритетом Анкары является устранение этой угрозы. Поэтому Турция совместно с властями Ирака и Ирана будет отслеживать развитие событий в этом регионе с учетом фактора поддержки международного сообщества и необходимости обеспечения норм международного права… Решение о времени реализации ответных шагов будет приниматься в рамках этих реалий. Турция не допустит шагов, которые могут принести новую волну насилия и конфликтов в регион. Правительство Турции настроено решительно в этом вопросе", — добавил Боздаг.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

Ранее Турция объявила о прекращении авиасообщения с Иракским Курдистаном и прекращении трансляции в стране ряда телеканалов автономии. ВС Турции и Ирака в течение двух последних недель проводят совместные учения в районе турецко-иракской границы.