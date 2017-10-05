Полиция сообщила о беспорядках около здания Рады

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Участники акции возле Верховной рады в Киеве бросали дымовые шашки в направлении здания парламента, полицейские пресекли правонарушение, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.

Ранее агентство УНИАН сообщило, что около 100 человек с флагами украинских националистических партий "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) и "Свобода" собрались возле Рады. Как заявил один из участников акции, они выступают против принятия законопроектов, касающихся Донбасса.

"Работники полиции и бойцы Национальной гвардии поддерживают общественную безопасность и порядок в правительственном квартале столицы… В полдень во время акции несколько активных участников бросили дымовые шашки в направлении правительственного здания. Полицейские срочно вмешались в ситуацию и прекратили правонарушение", — говорится в сообщении.

Видео: протестующие у Рады националисты зажгли дымовые шашки. РЕН ТВ: https://t.co/0Fi5kWYyBV — Геннадий Кроки (@kuchin47) 5 октября 2017 г.

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По данным полиции, после этого около 50 человек побежали по улице Шелковичной и возле офиса одной из партий повредили ее эмблемы. Полиция проводит осмотр мест происшествия, информация о пострадавших к правоохранителям не поступала.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

В центре Киева националисты напали на офис "партии 5.10" и отрубили голову "партийной корове" Балашова https://t.co/vCRawIFX4a pic.twitter.com/JSGAn7bcyL — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 5 октября 2017 г.

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