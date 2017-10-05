В Турции заявили о готовности начать военную операцию в Африне

АНКАРА, 5 окт — РИА Новости. Турция готова к началу военной операции против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в сирийском Африне, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. В последние недели СМИ сообщали о стягивании турецкой военной техники и войск в приграничные с сирийским Африном районы провинции Хатай на юге Турции.

"Мы можем вмешаться (в Африне – ред.) в случае необходимости, все приготовления к трансграничной операции завершены", — заявил Калын в эфире телеканала TRT.

Он добавил, что Турция проведет операцию, когда сочтет, что ее национальная безопасность находится под угрозой со стороны внешних сил.