КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от оппозиционных фракций заблокировали трибуну и президиум парламента во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса, после чего спикер объявил перерыв в заседании, следует из трансляции из зала Рады на украинском телевидении.
После представления законопроекта в зале Рады секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, а также альтернативных законопроектов, предложенных оппозиционными силами, между депутатами возникла словесная перепалка.
После этого представители различных оппозиционных фракций вышли к президиуму и трибуне Рады, таким образом заблокировав работу парламента. Спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании для консультаций с главами фракций.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.