КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от оппозиционных фракций заблокировали трибуну и президиум парламента во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса, после чего спикер объявил перерыв в заседании, следует из трансляции из зала Рады на украинском телевидении.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

После представления законопроекта в зале Рады секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, а также альтернативных законопроектов, предложенных оппозиционными силами, между депутатами возникла словесная перепалка.

После этого представители различных оппозиционных фракций вышли к президиуму и трибуне Рады, таким образом заблокировав работу парламента. Спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании для консультаций с главами фракций.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.