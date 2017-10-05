Конституционный суд Испании заблокировал заседание каталонского парламента

МАДРИД, 5 окт – РИА Новости. Конституционный суд Испании заморозил проведение заседания парламента Каталонии 9 октября, на котором может быть в одностороннем порядке провозглашена независимость автономии.

Иск на незаконность проведения заседания подала Социалистическая партия Каталонии после того, как в среду пленум каталонского парламента назначил дату следующего заседания. Принятие иска к рассмотрению означает приостановку действия документа до окончательного судебного вердикта.

На этом заседании должен выступить глава женералитета Карлес Пучдемон, представители леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" заявили, что парламент, где у сторонников отделения абсолютное большинство, провозгласит независимость.

В иске, который был принят к рассмотрению КС, социалисты заявляют, что созыв пленума парламента означает "игнорирование предыдущего решения КС" по поводу закона о референдуме, поскольку этот закон предполагает радикальное разрушение конституционного порядка. Кроме того, согласно иску, который подали социалисты ранее в четверг, проведение сессии будет означать "полное уничтожение" прав депутатов.

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным во вторник заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД Испании заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов. На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.