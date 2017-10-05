Глава IFJ назвал атакой на свободу СМИ высылку корреспондента НТВ из Киева

БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Президент представляющей около 500 тысяч журналистов из более чем 100 стран Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут осудил выдворение из Киева корреспондента НТВ Вячеслава Немышева, назвав инцидент атакой на свободу СМИ.

"Я осуждаю эту высылку, которая представляет собой атаку на свободу прессы и свободу выражения мнений. Если Вячеслав Немышев транслировал новости, не соответствующие действительности, власти Украины имели все основания просить его внести в них коррективы и в случае отказа предпринять дальнейшие судебные шаги. Выдворив его, они создают впечатление, что не терпят инакомыслия по очень деликатной теме", — сказал Лерут РИА Новости.

Корреспондент НТВ Немышев был задержан в Киеве во время записи репортажа, в этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания, сообщалось в среду на сайте телеканала. Согласно сообщению телеканала, позже выяснилось, что инициатор задержания может быть причастен к украинским националистическим организациям: такой вывод можно сделать, изучив его страницу в Facebook. Затем Служба безопасности Украины выдворила Немышева из страны.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.