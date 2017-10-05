Полиция Израиля призвала молодежь не пугать прохожих клоунскими масками

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт — РИА Новости. Израильская полиция призывает молодежь перестать пугать прохожих, бегая по улицам в масках клоунов, а остальную общественность — не пытаться в таких случаях брать закон в свои руки.

Местная пресса связывает социальное явление, от которого в разных концах страны пострадали уже несколько человек, с выходом новой экранизации американского романа ужасов "Оно" про клоуна-убийцу в характерном наряде.

"Последние несколько дней полиция ведет решительную борьбу с преступным и недопустимым феноменом, когда подростки разгуливают в клоунских масках, пытаясь посеять страх среди граждан и нарушить общественный порядок", — заявили правоохранительные органы.

Один из последних таких случаев произошел в Иерусалиме, где полицейские задержали 17-летнего подростка с резиновой маской и электрошокером. У двух его ровесников изъяли карманный нож и кастет, наличие которых те объяснили желанием защититься от злобных клоунов.

Ранее в городе Холоне были задержаны двое подростков, которые с наступлением темноты бегали по парку в клоунских костюмах и с надувными молотками нападали на прохожих. В Герцлии легкую травму получила девочка, столкнувшаяся с человеком в резиновой маске. В Димоне полиция по жалобам горожан провела целую операцию со скрытой слежкой. Ее итогом стало задержание четырех детей, которых отпустили под надзор социальных служб, поскольку правонарушителям еще не исполнилось 12 лет.

"Израильская полиция призывает молодежь не участвовать в противоправных действиях, а общественность — не брать закон в свои руки и не причинять вреда молодым людям", — сказано в пресс-релизе.

Израильтянам, многие из которых постоянно имеют при себе оружие, при встрече со злобными клоунами рекомендовано покинуть место происшествия и как можно скорее вызвать полицию.