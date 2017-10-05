Рахой призвал главу Каталонии отказаться от идеи независимости региона

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой обратился с призывом к главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону с призывом вернуться к законности и отказаться как можно скорее от идеи независимости автономии, чтобы избежать "большего зла".

"У вас есть решение? Да, и самое лучшее — вернуться к законности и признать как можно скорее, что не будет одностороннего провозглашения независимости, потому что это также избавит от большего зла", — заявил Рахой в интервью агентству Efe.

Ранее во вторник король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

"Лучшее решения, и я думаю, что мы все разделяем эту точку зрения, вернуться к законности, то есть все те люди и представители власти, которые на свой страх и риск решили ликвидировать закон и оказаться за его пределами, должны вернуться к законности", — заявил испанский премьер.

"Это то, что поможет избежать возникновения большего зла в будущем, и это то, что просит все общество, издательства СМИ, бизнесмены, профсоюзы и миллионы каталонцев", — добавил Рахой.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД Испании заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов. На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.